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В Татарстане проведут этнокультурный фестиваль с призами по 400 тысяч рублей
Кабмин РТ утвердил порядок проведения этнофестиваля «Наш дом – Татарстан». По итогам проведения данного мероприятия в каждой номинации определят по одному победителю, которые получат по 400 тысяч рублей каждый. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, цель мероприятия — укрепить единство и духовно обогатить народы, проживающие в РТ.
В фестивале смогут принять участие отдельные исполнители, творческие коллективы, осуществляющие свою деятельность при госучреждениях или другой некоммерческой организации. Количество участников в творческом коллективе – не более 20 человек.
Фестиваль проведут по 6 номинациям: вокал, хореография, художественное слово, инструментальная музыка, фольклорно-обрядовые постановки и лучший казачий коллектив. Он будет проходить в три этапа: муниципальный, зональный и республиканский.
Участники фестиваля должны будут показать концертные номера, отображающие национальные культуры, традиции народов, проживающих в Татарстане.
Комиссия же оценит качество, выразительность и слаженность исполнения номера, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя, соответствие сценических костюмов народным традициям и соответствие фольклорным исполнительским традициям.
График, сроки и место проведения этапов фестиваля утвердит Минкульт РТ и опубликует все данные на официальном сайте.
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