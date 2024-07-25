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В Татарстане проведут 16 акций по сбору и вывозу утильной электроники
До конца года в Татарстане проведут 16 акций по сбору и вывозу утильной электроники. Мероприятия проводятся в рамках экологической программы «Школа утилизации: электроника», рассказали в Минэкологии РТ.
Неисправную и старую технику смогут сдать жители и организации Казани, Набережных Челнов, Атнинского, Менделеевского, Елабужского, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Нижнекамского и других районов. Подробнее можно узнать на сайте организатора — Фонда рационального природопользования в разделе «Электроника».
Кроме того, сегодня в министерстве вручили призы и благодарности лидерам федеральной программы в Татарстане. За время проведения акции жители республики подали более 1,7 тысячи заявок и сдали 276 тонн электронных отходов.
«Ваше активное участие позволило в прошедшем году занять Татарстану лидирующую позицию среди регионов-участников федеральной программы. Своим примером вы очередной раз показываете, как не только словом, но и делом можно внести вклад в охрану окружающей среды», — заявила, обращаясь к участникам, замглавы Минэкологии РТ Ольга Манидичева.
Проект направлен на снижение полигонного захоронения устаревшего оборудования и формирование культуры ответственного отношения к электронным отходам, напомнила руководитель программы «Школа утилизации: электроника» Татьяна Гайнутдинова. По ее словам, проект охватывает все районы Татарстана, объединяя экоактивистов, школьников, студентов и более 1,5 тысячи организаций.
Среди госучреждений и ведомств лидером программы прошлого года стал аппарат исполкома Казани, второе место занял Татарстанстат, а третье — Минюст республики. Среди территориальных органов победу одержал отдел образования исполкома Атнинского района, второе разделили Управление образования Лаишевского района и отдел образования исполкома Высокогорского района, третьим стало Управление образования исполкома Чистопольского района.
Кроме того, были определены победители и призеры среди образовательных учреждений, СПО, учреждений здравоохранения и другие.
В 2022 году на Татарском нефтегазохимическом форуме было подписано соглашение о взаимодействии между Министерством экологии и природных ресурсов РТ и Фондом рационального природопользования. После подписания федеральная программа «Школа утилизации: электроника» начала действовать на территории региона.
Реализация данного проекта непосредственно способствует достижению целей национального проекта «Экология» в части эффективного обращения с отходами.
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