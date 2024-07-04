В Татарстане проведут 12-часовой телемарафон «Вступай в армию Победы!»

15 июля с 8 утра до 8 вечера в Татарстане пройдет телемарафон «Вступай в армию Победы!». Трансляцию проведут телеканалы «ТНВ» и «ТНВ-Планета».

О преимуществах контрактной службы зрителям расскажут десятки гостей. Ожидаются включения из разных городов республики, в том Числе Альметьевска, Набережных Челнов, Мамадыша, Нижнекамска, Зеленодольска и Лениногорска, а также репортажи корреспондентов из зоны спецоперации, трансляции фильмов из цикла «Наши Герои».

Своими историями в прямом эфире поделятся семьи участников специальной военной операции, Герои России, бойцы, которые вступили в именные батальоны Татарстана.

Кроме того, к марафону планируют подключиться «Болгар Радиосы» и другие телеканалы.

Прямо в студии будет представлена выставка от волонтеров. Они продемонстрируют вещи, которые делают для бойцов: дроны, окопные свечи, сухие супы и другие.

Присоединиться к марафону также можно в официальной группе ТНВ в соцсети «ВКонтакте» и на сайте TNV.RU.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.