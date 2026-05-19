В Татарстане проведено лесовосстановление на площади 1200 гектаров

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане успешно завершен первый этап лесовосстановительных работ 2026 года. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» специалисты лесной отрасли республики провели посадку лесных культур на площади 1200 гектаров, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Для обеспечения качественного роста и развития лесных культур будут проводиться агротехнические уходы: это рыхление почвы, уничтожение сорной растительности и оправка растений. Это позволит повысить их приживаемость и заложить фундамент для формирования устойчивых и высокопродуктивных лесных насаждений», – прокомментировал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По словам министра, согласно утвержденному плану, в летне-осенний период запланировано проведение дополнительных работ по естественному лесовосстановлению на 1348 гектарах и комбинированному лесовосстановлению – на 2 гектарах.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экологическое благополучие» реализуется начиная с 2025 года. Проектом установлены три целевых индикатора: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в процентах), отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, с нарастающим итогом (в тысячах гектаров) и сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году (в процентах).