В Татарстане проведено более 200 сделок с недвижимостью по машиночитаемой доверенности

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Меньше че за месяц в Татарстане зарегистрировано свыше 200 сделок по регистрации недвижимости с использованием машиночитаемой доверенности. Как объяснили в Управлении Росреестра по РТ, это электронный аналог бумажной доверенности от имени юрлица, применяемый при регистрации сделок онлайн.

Новый вариант доверенности начал использоваться с сентября этого года при подписании договоров купли-продажи, участия в долевом строительстве и других. Перед началом использования МЧД Росреестр перестроил внутренние процессы, адаптировав системы для ее использования. Работа проводилась в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

«Машиночитаемая доверенность подтверждает право сотрудника юридической организации подписывать документы. Благодаря автоматизации проверки действительности доверенности и полномочий представителя повышаются гарантии прав владельцев недвижимости и снижаются риски при совершении сделок», — объяснила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Для использования доверенность должна быть нотариально удостоверена. После этого документ хранится на цифровой платформе распределенного реестра ФНС России. При ее проверке применяются сервисы как ФНС, так и Федеральной нотариальной палаты.

В Управлении Росреестра по РТ отметили, что до конца августа следующего года действует переходный период. Предоставлять доверенность не потребуется, если представитель может подписать документ с применением квалифицированной электронной подписи, выданной не позднее 31 августа 2023 года.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.