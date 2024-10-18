В Татарстане проведено 20 ярмарок вакансий для участников СВО

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В 2024 году в Татарстане проведено 20 ярмарок вакансий для трудоустройства военнослужащих, вернувшихся со специальной военной операции, и членов их семей. В результате из 62 обратившихся 51 уже получил работу, а еще 11 подбирают подходящие вакансии. Об этом со ссылкой на координатора партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» в РТ Ольгу Павлову сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Павлова отметила, что вопросы трудоустройства бойцов и членов их семей находятся на особом контроле «Единой России».

«Пять членов семей бойцов спецоперации получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 145,1 тысячи рублей. В целом в этом году в республике центрами занятости населения закрыто 25,7 тыс. вакансий предприятий», — сказала она.

Координатор проекта напомнила, что в 2025 году в Татарстане стартует комплексная модернизация всей сети центров занятости населения. «На сегодняшний день уже создано четыре кадровых центра в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Кукморе», — добавила она.

С начала года при поддержке партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» проведено 47 тыс. мероприятий, в которых приняли участие свыше 1 млн человек. В результате работу получили порядка 200 тысяч человек, заявил ранее координатор партпроекта, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, партия также уделяет внимание вопросам повышения квалификации и работе с молодежью. Так, в 2024 году участие в профориентационных мероприятиях приняли более 100 тысяч подростков. 150 тысяч человек присоединились к различным лекциям, обучающим программам, семинарам и карьерным мастерским.

Также он обратил внимание, что «Единая Россия» вместе с социальными партнёрами, профсоюзами, работодателями направила предложения в национальный проект «Кадры».