В Татарстане протяженность требующих замены водопроводных сетей выросла на 800 км

В Татарстане за 10 лет протяженность водопроводных сетей, требующих замены, возросла на 800 километров. Об этом сообщил председатель Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин на XVI съезде ассоциации.

«В преддверии съезда прошли встречи с главами городских и сельских поселений. В ходе обсуждения главы муниципалитетов назвали наиболее жизненно важную проблему – это обеспечение жителей республики, особенно в сельской местности, качественным водоснабжением. Согласно статистическим данным, по причине большого износа нуждаются в замене 32% водопроводных сетей, что составляет около 6 тыс. км», – рассказал докладчик.

По словам Губайдуллина, первоочередные проблемы в водоснабжении решаются благодаря республиканской программе обеспечения населения питьевой водой, по которой ежегодно проводятся работы на сумму 650 млн рублей. Всего с 2010 года было построено и реконструировано 2,7 тыс. км водопроводных сетей.

«Учитывая, что по данному вопросу имеется поручение Президента республики Правительству, надеемся, что данный вопрос найдет свое решение», – заметил он.

При этом руководитель ассоциации отметил, что в большинстве муниципальных районов по-прежнему не приведена в соответствие с нормативными требованиями организационная структура обеспечения водой населения. Губайдуллин уточнил, что значительная часть источников водоснабжения не поставлена муниципалитетами на кадастровый учет, большая часть объектов водоснабжения и сетей обслуживаются сельскими поселениями самостоятельно.

«Крайне медленно идет передача объектов водоснабжения специализированным организациям на обслуживание или в концессию. В силу указанных причин медленно решается вопрос лицензирования скважин. Одновременно по причине отсутствия на местах эксплуатирующих организаций не могут утверждаться тарифы на водоснабжение. Весь этот клубок проблем необходимо решать, далее откладывать уже нельзя», – резюмировал он.