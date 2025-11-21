В Татарстане протестируют новые цифровые механизмы бюджетного контроля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госдума во втором чтении одобрила федеральный закон, определяющий особенности исполнения бюджетов в 2026 году и вносящий изменения в действующее законодательство. Документ направлен на повышение прозрачности, отчетности и цифровизации бюджетных процессов. Татарстан станет одним из регионов, где новые нормы будут опробованы в рамках пилотных проектов.

Закон усиливает требования к документальному подтверждению операций, расширяет применение казначейского сопровождения и уточняет механизмы контроля за движением бюджетных средств. Это касается в том числе поставок сырья и товаров, для которых вводятся более формализованные процедуры подтверждения выполнения обязательств.

«Для Татарстана эти изменения крайне актуальны: республика реализует большое количество инфраструктурных проектов, и требования к прозрачности поставок здесь особенно высоки. Новые нормы позволяют выстроить более контролируемую цепочку движения сырья и материалов, где каждая операция фиксируется и может быть проверена государственными системами. Это усиливает роль биржевых механизмов в регионе и делает рынок значительно более предсказуемым», – отметил руководитель Казанского филиала БИРЖИ ЦТС Дмитрий Золотов.

В Татарстане уже реализуется пилотный проект по проведению закупочных операций через сырьевую биржу. Это позволит протестировать обновленные механизмы подтверждения качества, происхождения и выполнения поставок в условиях региональных инфраструктурных проектов. Информация о сделках будет интегрироваться с государственными системами контроля.

Участникам рынка в республике предстоит адаптироваться к цифровым форматам и более строгим требованиям к документированию, которые будут применяться как на федеральном, так и на региональном уровне.