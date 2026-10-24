В Татарстане протестировали профессиональные знания главных врачей больниц

112 главных врачей государственных медицинских учреждений Татарстана сегодня проверили свои профессиональные знания.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Дирекция кадровых решений Минздрава Татарстана организовала тестирование в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Чистополе. С начала лета руководители медучреждений онлайн слушали лекции об оказании медицинской помощи онкологическим пациентам и больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, туберкулезом и другими социально значимыми болезнями, а также по вопросам работы с кадрами, о медицинской статистике, лекарственному обеспечению, организации госзакупок.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

По итогам этого обучения главврачи в течение часа ответили на 12 вопросов и решили по две ситуационные задачи.

«Дальнейшая образовательная программа будет продолжена с учетом результатов сегодняшнего мероприятия. Работаем над постоянным совершенствованием знаний организаторов здравоохранения – во благо наших жителей!» – сказал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.