В Татарстане протестировали онлайн-продажу билетов на водный транспорт

В навигацию 2024 года в Татарстане хотят запустить онлайн-продажу билетов на водный транспорт. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

«Рассчитываем на то, что сервис сможет заработать уже в эту навигацию. Мы давно этим занимаемся – практически всю зиму. Есть много вопросов по реализации такой услуги, но мы уже близки к финишу. Надеюсь, что к началу навигации система будет работать», – рассказал спикер.

Лизалин отметил, что помимо безопасности перевозок приоритетом для компании является повышение сервиса и доступности водного транспорта.

«В связи с этим внедряем онлайн-продажу билетов. Вчера попробовали запустить систему в тестовом режиме, и у нас за непродолжительное время приобрели билеты более 20 человек. Мы за это извинились перед гражданами, сделали возврат денег», – подчеркнул он.

По словам гендиректора компании, ситуация с тестовым режимом показала, что водный транспорт пользуется большим спросом.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте «Татар-информа» в ближайшие дни.