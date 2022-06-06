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Ру Тат
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Происшествия
6 июня 2022  09:36
Елена Саляхова

В Татарстане простятся с погибшим в спецоперации на Украине разведчиком спецназа

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Церемония прощания со старшим разведчиком спецназа Андреем Соколовским, который погиб во время специальной военной операции на Украине, состоится сегодня в Тетюшском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации района.

Церемония прощания должна начаться сегодня в 10 утра возле мемориала Воинской Славы.

Андрей Соколовский родился в Казахстане, спустя несколько лет его семья переехала в Татарстан. Погибшему было 28 лет, у него осталось двое маленьких детей. Об обстоятельствах гибели не сообщается. 

#спецоперация на Украине #погиб мужчина #Тетюшский район РТ
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