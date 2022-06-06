В Татарстане простятся с погибшим в спецоперации на Украине разведчиком спецназа

Церемония прощания со старшим разведчиком спецназа Андреем Соколовским, который погиб во время специальной военной операции на Украине, состоится сегодня в Тетюшском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе администрации района.

Церемония прощания должна начаться сегодня в 10 утра возле мемориала Воинской Славы.

Андрей Соколовский родился в Казахстане, спустя несколько лет его семья переехала в Татарстан. Погибшему было 28 лет, у него осталось двое маленьких детей. Об обстоятельствах гибели не сообщается.