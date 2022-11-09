В Татарстане прошли тренировки по гражданской обороне с участием пожарных и спасателей

Сегодня в Татарстане в соответствии с указом Президента России Владимира Путина и приказом Президента РТ Рустама Минниханова прошла тренировка по гражданской обороне с органами управления и силами гражданской обороны. Тема тренировки – организация и ведение гражданской обороны на территории республики.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Тренировка прошла в два этапа. Во время первого проводилось оповещение и сбор руководящего состава, развертывались группы контроля, организовалось сбор и обмен инфорацией в области гражданской обороны. После этого участники тренировки приступали к выполнению мероприятий по гражданской обороне и приводили в готовность силы ГО.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во втором этапе отрабатывался сценарий в условиях угрозы применения противником современных средств поражения. Прошли занятия по укрытию населения в заглубленных и других помещениях, проводились аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Был озвучен сигнал о проведении общей эвакуации из зон возможных опасностей.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сценарные эвакуации проводились в городах, районах и организациях, которые относятся к категориям по ГО и которые попадают в зону возможных опасностей, а также в районах, которые принимают эвакуационное население, – в этих районах организуются приемные пункты, комиссии, пункты посадки и высадки, санитарные посты и др.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В частности, в Казани тренировки по ГО прошли в холдинге «Агросила»: в масштабных командно-штабных учениях принял участие Казанский пожарно-спасательный гарнизон. По легенде учений, произошло обрушение здания, в результате которого погибли 12 человек, еще десятки ранены.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Казанские спасатели спасли всех, кто находился внутри здания, и потушили сценарный пожар. В учениях от МЧС приняли участие 44 человека личного состава. В завершение тренировки прошло селекторное совещание, на котором выступили руководители органов местного самоуправления по проведенным мероприятиям во время тренировки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.