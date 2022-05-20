В Татарстане прошли съемки видеосюжетов о детях-сиротах для федерального телеканала

Татарстанских детей-сирот покажут в рубрике «У Вас будет ребенок» телевизионной передачи федерального канала «Россия 1», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«С 16 по 19 мая в Татарстане съемочной группой телевизионной передачи “Когда все дома с Тимуром Кизяковым” состоялись съемки воспитанников детских домов. В дальнейшем сюжеты будут транслироваться в рубрике “У Вас будет ребенок”», – отметили в министерстве.

Всего было создано 11 видеосюжетов о 22 детях. Телерубрика пользуется популярностью у зрителей, а дети получают возможность обрести родителей и воспитываться в семье.