В Татарстане прошли съемки детского сериала и фильма о кряшенах

В Мамадышском районе Татарстана близятся к финалу съёмки сразу двух телевизионных проектов для федерального канала «Радость моя». Идеи показать России жизнь кряшенского народа в отдельном фильме, параллельно снять ещё и детский сериал принадлежат режиссеру Дмитрию Платонову, известному в Татарстане по фестивалю эстрадного искусства «Созвездие-Йолдыздык». Оператором фильма и сериала выступил Александр Бобрешов.

В одной из встреч с пресс-службой района Дмитрий Платонов рассказал о том, что изначально в Мамадыше планировалось снять только один фильм.

«Я просто знал, если снимать в Мамадыше, все пройдёт гладко. Так и вышло! Но сначала мы встретились с руководством района, все обсудили. Анатолий Петрович (глава района — прим. Т-и) любезно предложил снять в вашем районе и детский сериал. Конечно, мы согласились», — поделился режиссёр.

В пресс-службе района с «Татар-информом» поделились, что очень рады выбору Мамадыша в качестве локаций для съемок.

«Съемочный процесс прошел слаженно. Режиссер остался очень доволен. Любая такая съемка, любой проект — это возможность показать творческий и культурный потенциал края, показать, насколько гостеприимный у нас народ, насколько талантливые люди и даже живописная природа», — рассказали в администрации.

Будущий фильм о кряшенах будет состоять из нескольких частей. История, обычаи, традиции этой народности будут рассказаны через 5 героев. Одна из частей фильма называется «Тугэрэк уен». В ней приняли участие фольклорные коллективы района. Они показали, как кряшене проводили вечера.

Сериал «Иван и Нестор» будет состоять из пяти серий. Все локации, задействованные при съемках, находятся в черте города. Среди артистов есть и мамадышцы, которые занимали призовые места в номинации конферансье.

Увидеть знакомые лица на крупном канале зрители смогут уже в октябре — на экраны выйдут первые поучительные и иногда очень смешные истории из жизни двух мальчиков — Ивана и Нестора. Премьеру фильма о кряшенах планируется провести в Мамадыше.