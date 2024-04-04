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В Татарстане прошли первые уроки акции «Уступи дорогу поездам!»
В учебных учреждениях Татарстана, расположенных рядом с ж/д, прошли первые уроки в рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которую проводит Куйбышевская железная дорога (КбшЖД).
Как сообщили в Минтрансе РТ, с обучающими провели разъяснительные и профилактические беседы, напомнив о правилах безопасного поведения на транспорте.
Сама акция продлится до 30 апреля 2024 года. В ее рамках запланировано провести более 100 рейдов на станциях и перегонах КбшЖД, на которых будут выявлять подростков, нарушающих правила. Также планируется распространить информационные материалы о правилах поведения вблизи железной дороги и тематическую сувенирную продукцию.
Цель акции – сформировать культуру безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также предотвратить транспортные происшествия в зоне движения поездов.
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