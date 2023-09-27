В Татарстане прошли первые мастер-классы членов жюри фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык»

В Татарстане стартовали традиционные мастер-классы членов жюри фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Первые из них прошли в Тетюшах и Апастово. Мероприятия предваряют XXIV Ежегодный открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

«В районах нашей республики готовят прекрасных вокалистов, танцовщиков и мастеров художественного слова. Нам хотелось бы поднять эту планку на качественно новый уровень», – так пояснил концепцию мастер-классов учредитель и директор фестиваля Дмитрий Туманов. Он посетовал, что в школах не ведется преподавание актерского мастерства. «Мы пытаемся восполнить этот пробел: призываем педагогов уделить особое внимание подаче замысла произведения», – отметил Туманов.

Мастер-классы предложили участникам три секции: «Вокал», «Хореография» и «Конферанс». Опытом по вокалу делилась певица, актриса, заведующая труппой Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, заслуженный работник культуры РТ Алина Ивах.

Мастер-класс по хореографии преподали балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ Раиля Гарипова и художественные руководители студии театра танца «Дорога из города», балетмейстеры арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Лилия и Айрат Багаутдиновы.

Секцию «Конферанс» вел заслуженный артист Татарстана и Республики Крым, художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Платонов.

Дмитрий Туманов считает, что образовательная часть фестиваля является одной из главных линий проекта. «Наша задача сделать так, чтобы на местах дети чувствовали себя нужными своему району и республике. Чтобы повзрослев, они украшали талантом село или город, в котором родились. Мы сможем этого добиться, если покажем, что на их родной земле есть все для реализации потенциала», — уверен он.

Мастер-классы членов жюри фестиваля для педагогов и их учеников до конца года пройдут и в других районах Татарстана, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова.