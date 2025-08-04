В Татарстане прошли лекции о долголетии для старшего поколения

В Татарстане пожилые жители приняли участие в лекциях о долголетии. Занятия прошли во время речного путешествия на теплоходе «Иван Бунин», который сделал остановки в Нижнем Новгороде, Перми и Елабуге. Об этом рассказали в пресс-службе Российского общества «Знание» в ПФО.

Занятия провела кандидат педагогических наук, доцент Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова и лектор общества Маргарита Филатова-Сафронова. Она рассказала участникам, как поддерживать здоровье, сохранять бодрость, улучшать память и справляться с эмоциями.

«Такие лекции важны и необходимы для пожилых людей. Они помогают не только узнать новое, но и почувствовать себя значимой частью общества, получить заряд позитива и вдохновения для активной и полноценной жизни. С нашей стороны это ценный вклад в заботу о старшем поколении», – отметила Филатова-Сафронова.

Участники маршрута не только изучили теорию, но и на практике осваивали комплексы упражнений с видеосопровождением.

Лекции прошли в рамках проекта «Знание.Лекторий», который реализуется в каждом регионе России. Его цель – доступно рассказывать о науке, культуре, здоровье, технологиях и других темах широкой аудитории.

Фотографии предоставлены пресс-службой РО «Знание» в ПФО