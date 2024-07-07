В Татарстане прошли «Игры большой страны»

В Верхнеуслонском районе ДОЛ «Дзержинец» республиканского центра «Лето» прошел фестиваль «Игры большой страны». В мероприятии приняли участие 300 подростков из 11 регионов России, а также их педагоги, которые подготовили площадки с дворовыми, народными, командными и настольными играми. Фестиваль был приурочен ко Дню семьи, любви и верности, сообщает Минмол РТ.

Как сказал директор Республиканского центра «Лето» Ильдар Давлетчин, основной задачей фестиваля является сохранение и развитие среди детей и молодежи культурных традиций разных регионов России, укрепление семейных ценностей на основе взаимопонимания и взаимовыручки.

«Такой Фестиваль проходит в Татарстане впервые и мы очень надеемся, что у всех участников останутся только яркие эмоции», - отметил он.

Программа началась с торжественной встречи гостей, татарского чаепития и экскурсии по территории палаточного городка - «караван-сарая». Каждая команда презентовала лучшие культурные традиции своих регионов: национальные игры, песни и танцы. Для детей и взрослых были организованы мастер-классы по ремесленному делу, рукоделию и кулинарии.

Детский стафф слета Дарина Курбатова из Казани рассказала, что долгое время велась насыщенная подготовка, в процессе которой, участники знакомились, делились опытом и общались с представителями из других регионов. Она также подчеркнула, что это был классный опыт.

Гости фестиваля также смогли принять участие в традиционных татарских играх: лапта и керэш, пазьгыса-шудон и петанк, «цепи-цепи» и «палки-банки», «резиночки» и «лягушка», веревочный городок «фрироуп», стрельба из луков и винтовок, скалолазание и многих других активностях для всей семьи.

Как поделилась участница мероприятия Екатерина Зверева из Омской области, Татарстан ей очень понравился.

«Это очень большой и красивый регион. На «Игры большой страны» мы с нашей командой скаутов привезли много своих традиций, уже успели перенять опыт, национальные игры и культуру от других регионов. Рада, что сегодня нахожусь здесь», - говорит девушка.

Завершился фестиваль большим общим хороводом, символизирующими дружбу регионов нашей страны и передачу семейных традиций из поколения в поколение.