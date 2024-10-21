В Татарстане прошла школа Актива «Первый курс»

Республиканский центр «Форпост» вместе с Минмолодежи РТ и Региональным отделением Российского военно-исторического общества (РВИО) в Татарстане провели Школу Актива «Первый курс». В мероприятии поучаствовали молодежь со всей республики, заявки принимались от граждан в возрасте от 16 до 23 лет.

Как сообщает пресс-служба Минмола РТ, цель школы - показать молодёжи, что патриотизм охватывает не только военную тематику, но и созидание, творчество и общественную деятельность. Образовательная программа включала в себя четыре направления: творчество, военная тактика, молодёжная политика и информационное освещение.

Среди приглашённых спикеров были заслуженные деятели культуры, общественные лидеры и специалисты в области молодёжной политики. Председатель Молодежного парламента Дамир Нургалиев рассказал про роль активизма в развитии гражданского общества, заслуженная артистка РТ Елена Калаганова представила презентацию о значении искусства в патриотическом воспитании, заведующий музей-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля Александр Александров поведал о теме сохранения исторической памяти, а пресс-секретарь РО РВИО в Татарстане Иван Пичугин рассказал, как влияет контент на общество и его эволюцию.

Также для участников провели мастер-классы по кастомизации футболок, тактические игры, квизы и гитарный вечер, что поспособствовало сплочению ребят.

фото: Минмолодежи РТ