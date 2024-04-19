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В Татарстане прошла серия рейдов по выявлению незаконных мигрантов
В рамках операции по борьбе с незаконной миграцией и трудовой деятельностью без разрешения, сотрудники татарстанского Центра по борьбе с экстремизмом, в сотрудничестве с миграционной службой МВД, УФСБ России по региону и прокуратурой Зеленодольского района, правоохранители провели серию рейдов, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Основная цель мероприятий – предупреждение незаконной миграции и связанных с ней правонарушений со стороны иностранцев и лиц без гражданства.
В процессе инспекции на складе одного из интернет-магазинов в Зеленодольском районе было проверено 62 иностранца. За нарушение миграционного законодательства в отношении 24 из них были составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в РФ и незаконную работу.
Параллельно, в распределительном центре Лаишевского района было проверено 15 иностранных работников, в отношении трех из них были составлены административные протоколы.
По итогам рейдов, было проверено 77 иностранных граждан, в отношении 27 из них было составлено 49 протоколов об административных правонарушениях, шесть человек оштрафованы. Один иностранец был выдворен из страны по решению Лаишевского районного суда, а 19 помещены в специальные приемники до рассмотрения дела о выдворении.
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