В Татарстане прошла первая «Школа проректоров» для усиления связей науки и производства

В Молодежном центре «Волга» состоялась стратегическая сессия «Школа проректоров», направленная на укрепление взаимодействия между научными, образовательными и производственными структурами Татарстана. Организаторами выступили Правительство РТ, Министерство по делам молодежи РТ и АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0».

Мероприятие продолжает курс на развитие кадрового потенциала, заданный республиканской «Школой завлабов», реализованной в 2024–2025 годах по решению Раиса РТ Рустама Минниханова. Тогда обучение прошли более 900 руководителей кафедр, лабораторий и отделов.

Новый этап «Школа проректоров» объединил проректоров вузов, директоров ссузов естественно-научного и инженерно-технического профиля, а также представителей предприятий: главных инженеров, технологов и конструкторов.

Стратегическую сессию открыл помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов. Ведущим выступил Павел Мрдуляш из МШУ «Сколково». Эксперты бизнес-школы отвечали за образовательную программу, модерацию дискуссий и групповой работы. Аналитический контекст обеспечили приглашенные руководители: с онлайн-выступлениями выступили ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, ректор Уральского федерального университета Илья Обабков и управляющий директор департамента научно-технологического развития Фонда «Сколково» Александр Фертман.

В течение трех дней проходили тематические групповые сессии и пленарные обсуждения. Первый день посвятили анализу лучших практик кооперации университетов и предприятий и их сопоставлению с региональными задачами. Далее участники проектировали конкретные форматы взаимодействия, тестировали гипотезы и готовили предложения, отражающие потребности как образовательных организаций, так и индустриальных партнеров.

По итогам сессии сформирован пакет предложений и проектов, направленных на преодоление барьеров и усиление кооперации в ключевых направлениях технологического развития Татарстана. Реализация этих инициатив призвана ускорить внедрение эффективных практик сотрудничества и обеспечить устойчивое развитие научно-образовательного комплекса республики.