В Татарстане прошла патриотическая акция «Горжусь флагом»

Состоялась патриотическая акция «Горжусь флагом», в рамках которой волонтеры регионального отделения Российского военно-исторического общества раздавали жителям Татарстана ленточки в цветах флага России.

Всего в республике раздали около 3 тыс. таких лент, рассказал исполнительный директор регионального отделения РВИО в РТ Тимур Камалетдинов.

«Эти ленточки мы раздаем в двух точках Казани, в Набережных Челнах и в Елабуге. Основная задача — это привлечь внимание и к Дню России, и к главному символу нашей страны наряду с гербом — нашему флагу», — заявил Камалетдинов.

Он добавил, что у российского флага богатая история, восходящая ко временам Петра I и включающая в том числе эпизоды и из современной жизни страны.

Камалетдинов также подчеркнул, что смысл акции не столько в масштабе, сколько в привлечении внимания к государственным символам.

«Ввиду того, что в России возрождается интерес к традиционным символам, возвращается и интерес к нашей традиционной культуре. И мы хотим, чтобы у молодежи возвращался интерес и к символике. Например, чтобы вместо значка аниме школьник повязал на рюкзак ленточку с цветами флага», — пояснил собеседник агентства.

По мнению Тимура Камалетдинова, такой подход позволит постепенно вернуть в повседневную жизнь обычных людей символы нашей страны.