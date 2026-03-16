В Татарстане прошла кадровая школа «Заповедный Татарстан» для молодых экологов

С 12 по 14 марта на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» состоялся интенсив «Заповедный Татарстан», собравший 40 школьников и студентов из 12 районов республики, а также Казани и Набережных Челнов. Участники прошли конкурсный отбор, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Программа включала панельные сессии, встречи с экспертами, ролевые игры и практические занятия. Участники познакомились с современными подходами к охране природы и разработали решения экологических кейсов.

В рамках образовательного блока состоялась выездная программа в Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник. В «Музее природы» заместитель директора по экологическому образованию и туризму Елена Унковская рассказала об истории создания заповедника и его природоохранной деятельности. Также перед участниками выступили представители Лесопожарного центра, Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам и регионального отделения Русского географического общества.

Финалом интенсива стала защита командных проектов, посвящённых развитию особо охраняемых природных территорий и решению актуальных экологических задач.

Итоги работы подвели на панельной сессии «Заповедный вектор: итоги и перспективы». В обсуждении приняла участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Ольга Манидичева. Она отметила значимость подготовки молодых специалистов для природоохранной сферы и подчеркнула, что подобные проекты помогают молодежи определить профессиональную траекторию, что соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».

В рамках встречи также выступила председатель РМЭОО «Будет чисто» Республики Татарстан Дилара Сатикова. По итогам защиты проектов наиболее активные участники были отмечены дипломами и памятными призами.

Интенсив стал первым этапом проекта «Заповедный Татарстан», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторами выступают Региональная молодежная экологическая организация «Будет чисто» совместно с ФГБУ «Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник», Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Впереди участников ждут экологические десанты, образовательные мероприятия и стажировка в Волжско-Камском заповеднике для десяти самых активных участников.