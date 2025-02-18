В Татарстане прощаются с главным бухгалтером «Татнефти» Матвеевым

В Татарстане сегодня проходит прощание с главным бухгалтером «Татнефти» Олегом Матвеевым. О его кончине стало известно 16 февраля.

Прощание проходит в альметьевском Доме культуры «Нефтьче». Об этом «Татар-информу» сообщили в ДК.

Матвеев родился в 1972 году в городе Волжск Марийской АССР. В 1993 году он окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ) по специальности «Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности». Имел ученую степень кандидата экономических наук.

В «Татнефти» Матвеев проработал чуть менее 30 лет, с декабря 2016 года занимал должность главного бухгалтера.