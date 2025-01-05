В Татарстане прошел юбилейный фестиваль народного творчества «Кукморские валенки»

Сегодня, 5 января, в городе Кукмор прошел юбилейный, десятый фестиваль народного творчества «Кукморские валенки», в этом году ставший Всероссийским.

Фестиваль «Кукморские валенки» проводится в целях сохранения и развития самобытности культуры и декоративно-прикладного творчества народов, проживающих в Татарстане, выявления лучших образцов народного творчества и поддержки существующих коллективов и народных умельцев.

Почетными гостями стали министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, председатель общественной палаты республики Зиля Валеева, начальник управления культуры и развития языков народов Татарстана Ляйсан Низамова, директор ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций РТ Алсу Мифтахова, зампредседателя госкомитета РТ по туризму Анастасия Софьина, председатель аграрного молодежного объединения республики Миляуша Загидуллина, ректор Казанского института культуры Роза Ахмадиева.

Торжественное открытие фестиваля началось с приветствия гостей.

«Главная особенность фестиваля — это валенки. Это особенность не только нашего города, это бренд нашей республики, нашей России!» — рассказала «Татар-информу» замруководителя исполкома Кукморского района по соцвопросам Айгуль Ахметшина.

Также организаторы отметили, что фестиваль — это прекрасная возможность отдохнуть «и телом, и душой» во время новогодних каникул, обогатиться продуктами питания и утеплиться на этот сезон.

Помимо развлекательной программы, на фестивале также организовали ярмарку, где лучшие ремесленники республики выставляют свои изделия на продажу. По словам организаторов, именно здесь можно приобрести валенки по оптовым ценам, не переплачивая.

Участниками фестиваля «Кукморские валенки» стали 8 команд из Атнинского, Балтасинского, Заинского, Кукморского, Мензелинского, Рыбно-Слободского районов РТ, а также сборная команда Удмуртии и Башкортостана. Причем команды представляли себя как на творческих, так и на спортивных конкурсах.

«Участвуем в фестивале первый раз, очень шикарно, такого мы еще не видели. Нас встретили на высшем уровне, мы в восторге. Это, в первую очередь, про сплочение и обмен опытом», — поделилась впечатлениями участница Альбина Романова, команда «Молодёжь +» из Заинского муниципального района.

Хедлайнерами мероприятия стали артист татарской эстрады Марат Яруллин, фолк-группа ZAKARIA и заслуженная артистка РТ Марина Карпова.

Юбилейный год проведения фестиваля отмечается выходом на Всероссийский масштаб. По словам организаторов, уже в ближайшее время можно ожидать выход фестиваля на Международный уровень.

Яна Кузахметова

фото: Яна Кузахметова