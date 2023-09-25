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Спорт 25 сентября 2023 14:00

В Татарстане прошел турнир по городкам, приуроченный к 100-летию данного вида спорта

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Жители из Казани, Удмуртии и Ульяновской области приняли участие в турнире по городкам, который прошел в Зеленодольске. Соревнование приурочили к 100-летнему юбилею данного вида спорта в России.

Кроме того, сам турнир был посвящен экс-главе Зеленодольского завода имени Горького Герману Серебренникову, который являлся основателем городошного спорта в Татарстане. Он также являлся инициатором строительства спорткомплекса «Авангард», где и прошли соревнования.

Подробнее о родоначальниках и последователях данного виды спорта вы узнаете из сюжета корреспондента ТНВ Дмитрий Аринина.

#Татарстан #зеленодольск #спорт
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