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В Татарстане прошел турнир по городкам, приуроченный к 100-летию данного вида спорта
Жители из Казани, Удмуртии и Ульяновской области приняли участие в турнире по городкам, который прошел в Зеленодольске. Соревнование приурочили к 100-летнему юбилею данного вида спорта в России.
Кроме того, сам турнир был посвящен экс-главе Зеленодольского завода имени Горького Герману Серебренникову, который являлся основателем городошного спорта в Татарстане. Он также являлся инициатором строительства спорткомплекса «Авангард», где и прошли соревнования.
Подробнее о родоначальниках и последователях данного виды спорта вы узнаете из сюжета корреспондента ТНВ Дмитрий Аринина.
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