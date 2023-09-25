В Татарстане прошел турнир по городкам, приуроченный к 100-летию данного вида спорта

Жители из Казани, Удмуртии и Ульяновской области приняли участие в турнире по городкам, который прошел в Зеленодольске. Соревнование приурочили к 100-летнему юбилею данного вида спорта в России.

Кроме того, сам турнир был посвящен экс-главе Зеленодольского завода имени Горького Герману Серебренникову, который являлся основателем городошного спорта в Татарстане. Он также являлся инициатором строительства спорткомплекса «Авангард», где и прошли соревнования.

Подробнее о родоначальниках и последователях данного виды спорта вы узнаете из сюжета корреспондента ТНВ Дмитрий Аринина.