В Татарстане прошел праздник в честь Всемирного дня дзюдо

В высокогорском комплексе «Биектау» прошел культурно-спортивный праздник в честь Всемирного дня дзюдо. Он собрал более 400 зрителей разных возрастов. В церемонии открытия приняли участие руководитель исполкома Высокогорского муниципального района Дамир Шайдуллин, вице-президент Федерации дзюдо Татарстана Раиль Муратшин и воспитанница татарстанской школы дзюдо, чемпионка Европы среди полицейских Наталья Муратшина.

«Убежден, что ребята из Высокогорского района будут прославлять своими спортивными достижениями не только республику, но и Россию на международной арене», — поприветствовал участников праздника Раиль Муратшин.

В свою очередь, глава исполкома поблагодарил Федерацию дзюдо РТ за выбор Высокогорского района как площадки проведения Всемирного дня дзюдо и заверил, что данное мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию этого вида спорта на территории района.

На входе в спортивный комплекс «Биектау» гостей праздника встречал огромный белый медведь, с которым все желающие могли сделать памятное фото. Кроме того, в рамках Дня дзюдо были организованы мастер-классы от ведущих спортсменов сборных России и Татарстана. Также гости праздника смогли посмотреть показательные выступления юных спортсменов и записаться в секцию дзюдо.

В настоящее время на Высокой Горе уже работают четыре зала дзюдо, а благодаря личной поддержке главы района в ближайшее время планируется запустить общеобразовательный проект Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо» в местных школах.

Фото Федерации дзюдо РТ