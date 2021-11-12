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Происшествия
12 ноября 2021  16:42
Павел Климчак

В Татарстане прошел первый республиканский форум юных инспекторов движения

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Форум ЮИД состоялся в Нижнекамском районе республики, его организаторами выступили республиканская Госавтоинспекция, Минобрнауки РТ, ГБУ «БДД» и издание «Добрая дорога детства».

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В самом мероприятии поучаствовали замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев, Главный госинспектор БДД по РТ Ленар Габдурахманов, глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, замглавы директора ГБУ «БДД» Светлана Бикчантаева.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Габдурахманов обратился к участникам форума с приветственным словом и отметил, что главная его цель – воспитание нового поколения грамотных участников дорожного движения.

«Пройдя сегодня все обучающие тренинги, ребята и педагоги приобретут бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем», – сказал он.

 

Во время форума дети принимали участие в различных мастер-классах, снимали видео, делали имбирный дорожный знак, а также написали письма своим сверстникам-юидовцам в другие регионы страны. В заключении мероприятия всем вручили сертификаты и памятные призы.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

 

#ЮИДовцы #форум #ГИБДД
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