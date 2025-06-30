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Общество 30 июня 2025 12:28

В Татарстане прошел отбор в сборную по военному ориентированию для проекта ПФО «МолоТ»

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В Татарстане прошел отбор в сборную по военному ориентированию для проекта ПФО «МолоТ»
Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

В Лаишевском районе Татарстана состоялось ежегодное патриотическое мероприятие для работающей молодежи «Марш-бросок». В этом году оно стало площадкой для отбора участников в региональную сборную по военному ориентированию в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ». Об этом сообщает Министерство по делам молодежи РТ.

Основная цель «Марш-броска» — развитие командного духа, патриотического воспитания, а также популяризация спортивного туризма и здорового образа жизни среди молодых сотрудников предприятий и организаций республики, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Участие в мероприятии приняли 150 человек, представляющих предприятия Татарстана. Вместе с работниками в соревнованиях участвовали и члены их семей, что подчеркнуло преемственность поколений и укрепление семейных ценностей в трудовых коллективах.

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

Программа мероприятия была насыщенной – в течение двух дней участники соревновались в пяти дисциплинах:

  • «Звёздный десант» — туристско-приключенческая гонка;
  • «Властелин вкуса» — конкурс туристического кулинарного мастерства;
  • «Рыбалка» — соревнования по любительской ловле рыбы;
  • «А зори здесь тихие…» — творческий конкурс;
  • «Десант особого назначения» — соревнования по спортивному ориентированию.

Организатором выступила Региональная общественная организация «Союз молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодёжи РТ. Соорганизатором стал Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района.

#минмолодежи рт #нацпроекты #национальные проекты
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