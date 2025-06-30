В Татарстане прошел отбор в сборную по военному ориентированию для проекта ПФО «МолоТ»
В Лаишевском районе Татарстана состоялось ежегодное патриотическое мероприятие для работающей молодежи «Марш-бросок». В этом году оно стало площадкой для отбора участников в региональную сборную по военному ориентированию в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ». Об этом сообщает Министерство по делам молодежи РТ.
Основная цель «Марш-броска» — развитие командного духа, патриотического воспитания, а также популяризация спортивного туризма и здорового образа жизни среди молодых сотрудников предприятий и организаций республики, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».
Участие в мероприятии приняли 150 человек, представляющих предприятия Татарстана. Вместе с работниками в соревнованиях участвовали и члены их семей, что подчеркнуло преемственность поколений и укрепление семейных ценностей в трудовых коллективах.
Программа мероприятия была насыщенной – в течение двух дней участники соревновались в пяти дисциплинах:
- «Звёздный десант» — туристско-приключенческая гонка;
- «Властелин вкуса» — конкурс туристического кулинарного мастерства;
- «Рыбалка» — соревнования по любительской ловле рыбы;
- «А зори здесь тихие…» — творческий конкурс;
- «Десант особого назначения» — соревнования по спортивному ориентированию.
Организатором выступила Региональная общественная организация «Союз молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодёжи РТ. Соорганизатором стал Исполнительный комитет Лаишевского муниципального района.