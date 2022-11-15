Футболисты из Бразилии провели в Казани матч с детьми с синдромом Дауна

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

В казанском спорткомплексе «КАИ Олимп» состоялся первый товарищеский матч между победителями фиджитал-игр Tamo Junto — популярной бразильской команды футбольной Медиалиги — и футбольными клубами «Добрыня» и «Платина», в составе которых играют дети с нарушением интеллектуального развития. Обе команды представят РТ на Единых играх Специальной Олимпиады в январе 2023 года.

В сентябре бразильская команда заняла первое место на турнире по фиджитал-футболу в Казани, став первым в истории чемпионом игр. Они решили передать призовые деньги Татарстанскому региональному отделению Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» и приехать в Казань для проведение матча.

«Матч, который сегодня впервые состоялся в Казани, является уникальным и необычным для всех татарстанцев. Воплощена замечательная идея, объединить два разных проекта, победителей — фиджитал-футбола и участников Специальной Олимпиады. Бразильская команда дает большую возможность особым ребятам посоревноваться друг с другом, для них это особые эмоции и прививание любви к спорту. Мы понимаем, что уровень команд совершенно разный, но в первую очередь это несет благотворительный характер», — рассказал заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

Он подчеркнул, что фиджитал-соревнования — это новое направление в спорте, объединяющие в себе киберспорт и обычные традиционные состязания. «В Казани в рамках „Игр Будущего“ фиджитал-спорт пройдет в 2024 году», — добавил замглавы ведомства.

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

Заведующая кафедрой адаптивной физультуры Поволжского университета Лариса Парфенова рассказал, что в Татарстане насчитывается около 5 тыс. спортсменов с нарушение интеллектуального развития. По ее словам, для особых детей в республике развивается много инклюзивных технологий, в том числе и мини-футбол. «Все призовые денежные средства, которые нам передала команда Tamo Junto, мы планируем потратить на развитие футбола в специальных школах для детей с особым развитием», — отметила она.

Парфенова напомнила, что в декабре пройдет спартакиада по футболу среди 10 специальных школ Татарстана. «Все команды будут оснащены специальной экопировкой и набором спортивного инвентаря. Также мы готовимся к „Специальной Олимпиаде“ которая пройдет в следующем году. По программе туда входят 13 всероссийских игр, в том числе и соревнования по футболу», — объяснила она.

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

Она отметила, что бразильская команда приехала в Казань поближе познакомиться с игроками «Добрыни» и «Платины», которые являются участниками специального движения для лиц с нарушением интеллектуального развития. По словам Парфеновой, многие игроки из-за своего психофизического развития боялись общаться с людьми, но сегодняшняя встреча поможет им социализироваться и показать свои навыки.

«Команды впервые получают такой опыт. Я думаю, это станет началом нашей большой дружбы. Футбол любят все, это вид спорта, в который играют во всем мире. Благодаря этой поддержке в республике запускается новый пилотный проект — футбол в специальных школах — вместе с Российским футбольным союзом», — заметила она.

Также в Татарстане будет разрабатываться специальная программа для внедрения школьного физического воспитания в коррекционных школах.

Фото: © Арина Потапова/ «Татар-информ»

Главный тренер команды «Добрыня» Евгений Герасимов рассказал о подготовке своих подопечных и о трудностях, с которыми они столкнулись на тренировках. Футбольная команда «Добрыня» — единственная в Татарстане, в которую входят дети с синдромом Дауна.

«Мы совместно с Министерством спорта РТ начали потихоньку внедрять мини-футбол [для людей] с синдромом Дауна в наше общество. Набрали детей, поначалу первые тренировки сложно давались для ребят, они падали, плакали. Но тем не менее за два года они стали постарше и понимать, что такое нападение, защита. Сейчас во всю играют. На техническом уровне они высоко развиты, могут давать передачи, тактические планы отрабатывать. Детей можно обучать, они умеют играть как взрослые, пас отдать, открыться, забить гол», — рассказал он.

Игра с Tamo Junto — выход на новый социальный уровень, заявил Герасимов и признался, что его подопечные очень ждали встречу с бразильской командой.

«В первую очередь Бразилия ассоциируется с футбольной страной. Они настраивались, радовались, что такая масштабная команда приехала к ним. Я видел счастье в глазах», — рассказал тренер.

Игрок бразильской команды Джонатас де Кастро поделился своими впечатлениями от матча.

«Мы приехали в Казань из города Сан-Паулу. Эмоции после матча зашкаливают. Самое важное для нашей команды — видеть на лицах детей улыбку. Мы постарались в этот день сделать их счастливее. Уровень подготовки двух команд высокий, видно, что они стараются, им нравится то, что происходит во время игры, они с азартом играют и наслаждаются процессом», — рассказал спортсмен.