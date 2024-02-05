В Татарстане прошел «Марш памяти» к 80-летию снятия блокады

С 28 января по 2 февраля на территории Татарстана прошел один из этапов Республиканской акции «Марш Памяти», приуроченный к 80-летию со Дня полного снятия блокады Ленинграда.

В молодежном походе участвовали бойцы поисковых отрядов «Снежный десант гимназии № 139», «Легион», «Пламя» и «Звездный». В течение шести дней поисковики провели 26 выступлений в Алькеевском, Алексеевском, Чистопольском и Нижнекамском районах. Более 2000 школьников посмотрели и прослушали музыкально-литературные композиции на военно-патриотическую тематику.

Фото: © Объединение «Отечество РТ»

Также в рамках «Марша Памяти» в Алексеевском районе поисковики вместе с учащимися Билярской школы, участником специальной военной операции, первым командиром ВПК «Юнармеец» Алексеем Аксёновым, главой Билярского сельского поселения Александром Рузановым и руководителем ВПК «Юнармеец» Андреем Чугуровым возложили цветы к Вечному огню у памятника «Воин-освободитель».

Фото: © Объединение «Отечество РТ»

Поисковики почтили память защитников и жителей Ленинграда. А в Нижнекамске 31 января состоялся памятный митинг, приуроченный 82-годовщине подвига бойцов 80-отдельного лыжного батальона, павшим в годы Великой Отечественной войны у деревни Липенка Великолукского района Псковской области.

Фото: © Объединение «Отечество РТ»

«Зима 1942 года была очень суровая – это был мороз за 30 и непроходимые сугробы. И ребята эти, 19 лыжников, 300 километров пробивали своими телами, прошли полуголодные, замерзшие и при этом выполнили свой долг. Двое из этих бойцов имели бронь и могли остаться дома, но они пошли защищать Родину, так велика была их любовь к своему Отечеству. И это пример для нас нынешнего поколения, для поколения уже наших детей и внуков. Если бы за каждого погибшего на той войне бойца объявили минуту молчания, то человечество молчало бы 50 лет. Вечная слава! Вечная память!», – отметила руководитель поискового отряда «Татнефть-поиск» Милеуша Котенкова.

Фото: © Объединение «Отечество РТ»

Зимний молодежный агитационный поход «Марш Памяти» проводится в рамках проекта, реализуемого с использованием средств гранта Раиса Республики Татарстан на развитие гражданского общества и при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Татнефть».