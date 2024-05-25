В Татарстане прошел конкурс среди добровольных пожарных

В Татарстане состоялся 15-й республиканский смотр-конкурс на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Республики Татарстан».

В соревнованиях приняли участие 45 лучших команд ДПО со всех районов республики.

Для детей организаторы подготовили конкурсы и викторины на противопожарную тематику, совсем юные катались на детских «пожарных» электромобилях, а ребята постарше рисовали послания огнеборцам на асфальте и собирали пазлы с пожарной тематикой.

Забеги прошли по двум дорожкам. После старта участники на бегу преодолевали забор и пожарный бум, после чего оказывали первую помощь пострадавшему – накладывали корсет на шею и шину на ногу, затем добегали до этапа, на котором необходимо облачиться в боевую одежду пожарного. После чего, участники бежали к пожарной мотопомпе, прокладывали к источнику воды пожарные рукава, включали насос и выбивали напором струи воды специальные мишени.

Лучшее время преодоления всех этапов забега показало подразделение ДПО Лубянского сельского поселения Кукморского муниципального района. В качестве главного приза им достался пожарный автомобиль АРС-14. Второй результат – у команды ДПК Новошешминского муниципального района. Им достался мобильный пост пожаротушения на шасси автоприцепа. Тройку призеров замкнули представители ДПК Бавлинского муниципального района, которые получили за свой успех мотопомпу.

«Основная сила добровольчества – это люди, добровольцы. Поэтому мы рады видеть здесь вас – лучших в своих районах. Вы уделяете много внимания обеспечению пожарной безопасности на вверенных вам территориях. За это вам большое спасибо! За вашу гражданскую позицию, за ваш патриотизм. За то, что вы уделяете своё личное время и обеспечиваете пожарную безопасность», – отметил врио начальника Главного управления МЧС России по РТ полковник внутренней службы Ирек Кадамов.

Всего на территории республики созданы 650 добровольных пожарных команд, из них 537 территориальных и 113 объектовых с общей численностью 2867 добровольных пожарных.