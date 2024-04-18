В Татарстане прошел конкурс «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних»

Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав РТ и благотворительный фонд «Родники мира» провели третью зональную встречу в рамках проекта «Исправленному верить». Собрание прошло в здании молодежного центра «СинЭнергия».

Как сообщает газета «Заря» Алексеевского района республики, участниками встречи стали 8 общественных воспитателей из Спасского, Новошешминского, Нурлатского, Алькеевского, Аксубаевского, Чистопольского, Лаишевского и Алексеевского муниципальных районов Татарстана. Также присутствовали председатели и секретари районных комиссий по делам несовершеннолетних, психологи и ветераны органов внутренних дел – все те, кто помогает детям, находящимся в социально опасном положении, вернуться на путь исправления и стать авторитетными наставниками и надежными друзьями для таких подростков.

Руководитель исполкома Марат Гайсин поприветствовал всех собравшихся. Также перед началом конкурса для гостей выступил детский хореографический коллектив.

Присутствующие на конкурсе ветераны МВД отметили, что работа с трудными подростками крайне важна в обществе.

«Работа с молодежью крайне необходима, мы же видим по телевизору, что сейчас творится с ней. Подростки очень быстро сбиваются с правильного пути, поэтому задача общественного воспитателя - вернуть их в нужное русло. Очень хорошо, что привлекли таких специалистов к воспитанию детей», - рассказывает майор в отставке Александр Мясников из Нурлатского района.

Общественные воспитатели несовершеннолетних презентовали свою деятельность перед жюри. Они рассказали о том, как происходят их занятия с детьми и показали небольшое видео.

«Я работаю советником по воспитанию в Аксубаевской школе № 2. По своей специальности я как раз занимаюсь детьми, которые находятся в группе риска. Когда мне предложили стать общественным воспитателем, я решила, почему бы и нет, ведь я уже знаю эту работу. Я начала работать в этой сфере с октября прошлого года, и своими глазами вижу изменения, которые происходят с детьми. Они учатся направлять свою энергию в нужное русло. Когда дети не заняты делом, они могут начать хулиганить, и наша задача – помочь им найти то, что им нравится», - рассказывает Анна Мельникова, приехавшая на конкурс вместе со своим подопечным Егором.

В работе жюри зонального этапа конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних РТ-2024» приняли участие член Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Екатерина Согрина, специалист отдела по работе с пресс-службами и связям с общественностью республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Раиля Хасанова, учредитель благотворительного фонда «Родники мира» Татьяна Забегина, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина, начальник отдела культуры Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Алена Свистунова и главный специалист Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Алексеевском Ольга Курсанова. Председателем жюри выступил заместитель министра юстиции Республики Татарстан Мухаррям Ибятов.

«В нашей республике работает более двух тысяч общественных воспитателей, и каждый из них закреплен за одним или несколькими подопечными. Недавно мы расширили законодательные возможности общественных воспитателей, теперь они могут быть прикреплены даже к тем учащимся, которые состоят на внутришкольном учете и тем, кто совершил правонарушения. Общественный воспитатель становится для ребенка своего рода старшим братом, отцом или матерью. С их помощью у ребенка уходят мысли о совершении правонарушений, и появляется возможность быть полезным обществу. Это дает положительный эффект», - делится председатель жюри.

Он также отметил, что воспитатели вникают в жизнь своих подопечных, становятся членом их семьи и другом. Причем иногда семьи остаются одинокими и испытывают самые разные проблемы. Поэтому очень важно, развивать институт общественных воспитателей и поддерживать их благодаря таким конкурсам, отметил Ибятов.

По итогам зонального этапа дипломами лауреатов были награждены:

- Марина Гусева, олигофренопедагог Болгарской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Олеся Саушкина, заместитель директора по учебной работе Габишевской СОШ Лаишевского района;

- Екатерина Глушкова, директор Слобода Величинская ООШ Новошешминского района;

- Гульнур Сагитова, муниципальный координатор совета директоров управления образования Алькеевского района.

Дипломами победителей были награждены:

- Жасмен Саутина, руководитель молодежного центра Чистопольского района;

- Анна Мельникова, советник Аксубаевской СОШ №2;

- Владимир Иванов, директор Алексеевской СОШ №1;

- Рустам Салахов, ведущий инженер ООО "РИТЭК" Нурлатского района.

Победители зонального этапа отправятся в Казань на республиканский этап конкурса.

фото: газета «Заря» Алексеевского района республики