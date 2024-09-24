В Татарстане прошел форум, объединивший участников студотрядов из 12 регионов РФ

С 20 по 22 сентября на базе Альметьевского государственного технического университета «Высшая школа нефти» состоялся Всероссийский форум студенческих отрядов нефтедобывающей отрасли. Форум объединил 150 участников Российских студенческих отрядов из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Сахалинской, Архангельской, Нижегородской, Омской, Самарской и Саратовской областей.

На сегодняшний день в компаниях нефтяной отрасли работают участники производственного направления студотрядов. Только в Республике Татарстан на предприятиях ПАО «Татнефть» и Холдинга «ТАГРАС» отработали 234 участника студотрядов.

Всего в 2024 году в нефтедобыче, машиностроении и энергетике было трудоустроено более 10 000 человек, 4144 из них – в Татарстане, регион является опорным по развитию производственных отрядов. Также более 1500 ребят ежегодно трудоустраиваются в качестве педагогического, сервисного и медицинского персонала в детские лагеря СП «Татнефть – Забота».

«Отрасль нефтедобычи и нефтепереработки – одна из опорных для Республики Татарстана. Мы готовим кадры для ведущих предприятий страны, обучаем студентов, формируем их в слаженный коллектив, чтобы максимально сократить время на адаптацию перед началом работы. Нефтедобывающая промышленность – это отрасль, требующая высокой квалификации, глубоких знаний и практического опыта. Именно такие кадры мы можем воспитывать в студенческих отрядах», - отметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

В рамках форума участники работали над дорожной картой развития нефтяных отрядов. На сегодняшний день идет подготовка к трудоустройству студентов на нефтедобывающие предприятия Татарстана – ребят бесплатно обучат по профильным рабочим специальностям уже этой осенью. Также летом следующего года в Альметьевске планируется реализовать всероссийский трудовой проект с участием 300 студентов.

«Мы работаем со студенческими отрядами Республики Татарстан уже пять лет, и вы не перестаете меня удивлять. Еще тогда мы уловили позыв, который сегодня раскрывается в полном объеме – потребность производственных предприятий в молодых квалифицированных кадрах. Неслучайно именно в нефтяной столице республики мы проводим этот форум. Все ваши идеи, инициативы и предложения уже сейчас легли в основу дорожной карты нефтяного направления студотрядов», - обратился к участникам первый заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан Артур Николаев.

В рамках форума участники посещали музей нефти в селе «Шугурово» и Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти (ТатНИПИнефть), проходили нетворкинги и мастер-классы, направленные на обмен опытом работы в компаниях нефтяной отрасли. Также прошли круглый стол и рабочее совещание по обеспечению кадрами с участием работодателей и руководства учебных заведений.

«Форум – это уникальная площадка, где мы, будущие специалисты, можем не только получить новые знания и навыки, но и найти свою дорогу в нефтяной индустрии. Я с огромным энтузиазмом жду момента, когда смогу применить теоретические знания, полученные в университете, на практике. Уверен, что это станет для меня не только ценным профессиональным опытом, но и отличной возможностью заложить фундамент для успешной будущей карьеры»,- делится впечатлениями о форуме - Данила Добрыниниз Казанского национального технологического университета. Сейчас молодой человек работает в составе путинного отряда.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 15 000 участников движения.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.