В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

Фото: agro.tatarstan.ru

В Татарстане на площадке МЦ «Волга» состоялся Форум сельской молодежи РТ, который собрал 200 представителей из 43 районов республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РТ.

Программа мероприятия включила стратегическую сессию «Технология работы с молодежью села, привлечение в АМО РТ и передача ценностей организации», в ходе которой участники проанализировали эффективные практики поддержки молодежи, проживающей в селах, и разработали новые механизмы вовлечения наиболее активных из них в деятельность организации. Кроме того, прошло рабочее совещание по планированию финансирования районных отделений на 2026 год, где были оценены социально значимые проекты и намечены приоритеты для их дальнейшего сопровождения.

Проведение форума было осуществлено в рамках регионального проекта «Сельская молодежь». Мероприятие стало платформой для развития молодежных инициатив, укрепления сотрудничества между районами и формирования стратегии работы с сельской молодежью в поддержку федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».