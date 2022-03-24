В Татарстане прорабатывается жилищная программа для научной молодежи

В Татарстане прорабатывается вопрос оказания помощи в получении жилья научной молодежи. Об этом во время прямого эфира портала «Объясняем. Республика Татарстан» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Вместе с Госжилфондом при Президенте Татарстана и Минстроем РТ прорабатываются механизмы, некоторые из которых предполагают изменение первоначального взноса и размеров ежемесячных платежей, субсидирование по примеру программы для медработников», — пояснил спикер.

В Татарстане начиная с 2020 года реализуется программа по соципотеке для молодых семей. По ней можно получить ипотечный кредит под 7% годовых.