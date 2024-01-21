В Татарстане прокуроры добиваются, чтобы коммунальщики усиленно боролись со снегом

В Татарстане из-за ухудшения погодных условий прокуроры проверяют, исполняют ли коммунальные службы обязанности по очищению дорог и придомовых территорий от снега, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

С начала зимы руководителям управляющих организаций, объединений собственников жилья и дорожных предприятий внесли более 400 представлений и свыше 700 предостережений.

В отношении организаций и должностных лиц возбудили 21 административное дело о нарушении правил содержания жилых домов, несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

После вмешательства органов прокуратуры очищены общественные территории более 40 населенных пунктов.

Ситуация в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства находится на ежедневном контроле прокуратуры республики.