Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане прокуроры добиваются, чтобы коммунальщики усиленно боролись со снегом
В Татарстане из-за ухудшения погодных условий прокуроры проверяют, исполняют ли коммунальные службы обязанности по очищению дорог и придомовых территорий от снега, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
С начала зимы руководителям управляющих организаций, объединений собственников жилья и дорожных предприятий внесли более 400 представлений и свыше 700 предостережений.
В отношении организаций и должностных лиц возбудили 21 административное дело о нарушении правил содержания жилых домов, несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.
После вмешательства органов прокуратуры очищены общественные территории более 40 населенных пунктов.
Ситуация в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства находится на ежедневном контроле прокуратуры республики.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников