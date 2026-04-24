В Татарстане прокуратура заступилась за мать участника СВО - сосед заваливал ей снегом двор

Мать участника СВО из Сабинского района РТ обратилась к главе села с просьбой провести беседу с ее соседом - снег в большом количестве сходил с крыши дома односельчанина прямо к ней во двор, закрывая подъезд к ее дому. Это мешало подъехать, например, скорой. Женщина просила потребовать от соседа, чтобы тот установил на скат крыши снегоудержатель.

Прокуратура выяснила, что ее устное обращение не было рассмотрено надлежащим образом – не внесено в карточку личного приема, не зарегистрировано в течение трех дней с момента поступления, по существу – не рассмотрено.

В какой-то момент, когда пенсионерка была вблизи ворот, снег хлынул лавиной – женщина чудом избежала травм. Двор накрыло снежными массами высотой до 1,5 метра.

Как сообщает Прокуратура РТ, в адрес руководителя сельского исполкома внесено соответствующее представление, оно рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей.

«Надзорное ведомство обратилось в интересах пенсионерки в суд с исковым заявлением с требованием обязать соседа оборудовать кровлю крыши дома снегоудерживающим устройством», – говорится в сообщении.