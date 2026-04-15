Прокуратура в РТ заставила предприятие выплатить долги по таможенным платежам на 45 млн

Долгов на сумму более 45 млн рублей накопилось у одного из предприятий в РТ. Фирма занимается производством пищевой продукции. По информации пресс-службы Татарской транспортной прокуратуры, предприятие задолжало по уплате таможенных платежей при вывозе товаров за рубеж.



Надзорное ведомство арестовало погрузчики предприятия и внесло в адрес руководителя представление с требованием уплатить долг. В итоге задолженность была погашена.