Происшествия 15 апреля 2026 17:21

Прокуратура в РТ заставила предприятие выплатить долги по таможенным платежам на 45 млн

Долгов на сумму более 45 млн рублей накопилось у одного из предприятий в РТ. Фирма занимается производством пищевой продукции. По информации пресс-службы Татарской транспортной прокуратуры, предприятие задолжало по уплате таможенных платежей при вывозе товаров за рубеж.

Надзорное ведомство арестовало погрузчики предприятия и внесло в адрес руководителя представление с требованием уплатить долг. В итоге задолженность была погашена.

