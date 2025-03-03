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Общество 3 марта 2025 11:32

В Татарстане прокуратура запустила горячую линию по вопросам защиты прав инвалидов

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Прокуратура Татарстана запускает горячую линию по вопросам защиты прав инвалидов и соблюдения уголовно-процессуального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) можно задать по телефону: 8(843) 291 19 89, обеспечения ТСР детей-инвалидов – по номеру: 8(843) 291 18 54.

Для получения консультаций по вопросам соблюдения правоохранителями уголовно-процессуального законодательства обращайтесь по телефону: 8(843) 216 77 70.

Горячие линии будут функционировать до конца марта. Прием звонков осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

#Прокуратура #инвалиды #закон
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