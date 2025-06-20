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Происшествия 20 июня 2025 14:00

В Татарстане прокуратура разоблачила застройщика, обманувшего многодетную мать на 4,5 млн

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В Нижнекамском районе расследуют уголовное дело против директора стройкомпании «Мой Дом». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Прокурорская проверка показала, что с октября 2023 года по июнь 2025 года застройщик обманывал многодетную мать. Он получил от нее 4,5 млн рублей под видом строительства частного дома и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

#Уголовное дело
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