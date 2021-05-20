В Татарстане прокуратура освободила от захвата 7 га Куйбышевского водохранилища

В Татарстане от незаконных захватчиков береговой линии освобождено более 7 гектаров акватории Куйбышевского водохранилища. Исковое заявление подала Казанская межрайонная природоохранная прокуратура

«В ходе проверки ведомством выявлен факт незаконного формирования земельных участков с занятием части акватории Куйбышевского водохранилища. По результатам мероприятий, проведенных прокуратурой с привлечением специалистов Управления Росреестра по РТ, установлен факт наложения земельных участков на акваторию Куйбышевского водохранилища на общей площади более 7 гектаров», — сказано в сообщении.

Прокуратурой в исполком Казани были вынесены соответствующие представления. Однако сведения о земельных участках нарушителей из единого госреестра недвижимости не были исключены. Поэтому исковые заявления были переданы в суд, который в полном объеме удовлетворил требования прокурора. В настоящее время сведения об этих участках отсутствуют в едином госреестре недвижимости.