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Ру Тат
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20 мая 2021  19:24
Наталья Рыбакова

В Татарстане прокуратура освободила от захвата 7 га Куйбышевского водохранилища

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В Татарстане от незаконных захватчиков береговой линии освобождено более 7 гектаров акватории Куйбышевского водохранилища. Исковое заявление подала Казанская межрайонная природоохранная прокуратура

«В ходе проверки ведомством выявлен факт незаконного формирования земельных участков с занятием части акватории Куйбышевского водохранилища. По результатам мероприятий, проведенных прокуратурой с привлечением специалистов Управления Росреестра по РТ, установлен факт наложения земельных участков на акваторию Куйбышевского водохранилища на общей площади более 7 гектаров», — сказано в сообщении.

Прокуратурой в исполком Казани были вынесены соответствующие представления. Однако сведения о земельных участках нарушителей из единого госреестра недвижимости не были исключены. Поэтому исковые заявления были переданы в суд, который в полном объеме удовлетворил требования прокурора. В настоящее время сведения об этих участках отсутствуют в едином госреестре недвижимости.

 

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