В Татарстане прокуратура добилась принудительного лечения больного туберкулезом

В Алексеевском районе прокуратура добилась принудительной госпитализации 36-летнего местного жителя с активной формой туберкулеза, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина с января 2025 года состоит на учете в противотуберкулезном кабинете, однако умышленно уклоняется от лечения. Врачебная комиссия признала, что пациент представляет эпидемиологическую опасность для окружающих и нуждается в лечении заболевания в условиях стационара.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о принудительной госпитализации гражданина, представлявшего опасность для окружающих. Суд полностью поддержал требования прокуратуры. В настоящее время пациент помещен в противотуберкулезный диспансер для прохождения лечения.