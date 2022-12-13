В Татарстане производство скота и птицы на убой снизилось на 4,2 тыс. тонн

Во всех хозяйствах Татарстана за январь–сентябрь объем производства скота и птицы на убой снизился на 4,2 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за девять месяцев было произведено 355,6 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Причиной снижения производства является сокращение поголовья сельскохозяйственных животных, — отметили в министерстве. — При этом Татарстан по производству скота и птицы на убой в живом весе занимает шестое место в России».

По состоянию на 1 октября реализация скота и птицы в республике составила 99,9% к уровню аналогичного периода 2021 года и 105,6% к среднему значению 2017–2021 годов. В этой структуре самую большую долю занимает птица — 51%, на крупный рогатый скот приходится 25%, а на свиней — 24%.

В 20 районах Татарстана показатель отгрузки скота и птицы превышает уровень прошлого года, в 23 муниципалитетах — средний уровень 2017–2021 годов. В число районов с высокой долей реализации попали Тукаевский — 34,9%, Актанышский — 8,7%, Пестречинский — 8,4%, Зеленодольский — 8,4% и Буинский — 5,4%.

Самые низкие объемы скота и птицы отгружены в Черемшанском, Бугульминском, Спасском, Камско-Устьинском, Альметьевском, Бавлинском и Верхнеуслонском районах, заметили в ведомстве.