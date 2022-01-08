В Татарстане производство продуктов выросло на 9,1%

За десять месяцев 2021 года производство пищевых продуктов увеличилось на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По оценке докладчика, именно сохранение объемов производства продуктов и их наращивание по отдельным позициям позволило сохранить в республике «одни из наименьших розничных цен» среди регионов Приволжского федерального округа.

Министр также напомнил об общефедеральных мерах по сдерживанию цен на продукты. В частности, во всех регионах России наблюдалось значительное увеличение стоимости подсолнечного масла и сахарного песка. В связи с этим Правительство РФ приняло меры по стабилизации цен на эти товары.

С июня прошлого года по всей стране начали расти цены на овощи так называемого «борщевого» набора. В Казани из-за этого решили организовать ярмарки на шести шатровых площадках для реализации продуктов «борщевого» набора по доступным ценам, отметил Зяббаров.

В 2021 году в Татарстане картофель и овощи выращивали 82 производителя, этими культурами было занято 5,9 тыс. гектаров. Ради стабилизации цен в 2022-м планируется увеличить площади, отведенные под картофель и овощи, на 12%. При этом предусмотрены существенные меры господдержки, пояснил глава Минсельхозпрода РТ.

Ранее республика оказала дополнительную бюджетную поддержку хлебопекарным предприятиям в размере 127,4 млн рублей. Она была направлена на производство социальных видов хлебов, добавил Марат Зяббаров.