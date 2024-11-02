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Экономика 2 ноября 2024 17:16

В Татарстане производство молока за девять месяцев 2024-го выросло на 4%

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В Татарстане за девять месяцев текущего года произвели 1,7 млн тонн молока. Это на 665,6 тыс. тонн, или на 3,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По итогам первых трех кварталов этого года республика прочно занимает первое место в России по производству молока, имея 6,6% от общего объема», – говорится в сообщении.

Сегодня валовой надой молока в сутки составляет 465 тыс. тонн, что на 4% больше, чем годом ранее. Средний надой молока по Татарстану в расчете на одну корову за день достигает 22 кг – на 12 кг больше, чем на такую же дату прошлого года.

Более 476 тонн молока ежедневно производят хозяйства Кукморского района (рост на 40 тонн), 360,5 тонны – Балтасинского района (рост на 23,2 тонны), 325,5 тонны – Сабинского района (рост на 30 тонн).

#производство молока в татарстане
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