В Татарстане производитель самолетов «Мвен» выплатил 10,5 млн рублей долгов по зарплате

Казанский производитель самолетов, ООО «Фирма „Мвен“», погасил долг на общую сумму более 10,5 млн рублей перед 186 работниками. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

ООО «Фирма „Мвен“» работает в Казани с 1990 года. Компания специализируется на разработке и производстве парашютных систем и легких летательных аппаратов из полимерно-композиционных материалов. Среди ее разработок — сельскохозяйственный самолет МВ-500.

Ранее фирма «Мвен» перечислила 186 работникам 13 млн рублей и, соответственно, частично погасила задолженность перед своими сотрудниками, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

В министерстве заверили, что его сотрудники «во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда».