В Татарстане произошел разлив водонефтяной эмульсии, она попала в реку

Разлив водонефтяной эмульсии произошел вблизи поселка Нижняя Мактама.

В ГУ МЧС России по РТ сообщили, что произошел разлив водонефтяной эмульсии с содержанием 2% нефти из устья скважины. Площадь разлива составила 480 квадратных метров, в том числе 30 «квадратов» в реке Мактаминка. На реке организована временная нефтеловушка, отсечена земляным валом.

Объем вытекшей водонефтяной эмульсии составляет 50 кубических метров, что в пересчете составляет 800 кг нефти.

Специалисты снимают грунт и вывозят в Набережные Челны для утилизации. Завершить работы планируют к 17 декабря.