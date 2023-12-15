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В Татарстане произошел разлив водонефтяной эмульсии, она попала в реку
Разлив водонефтяной эмульсии произошел вблизи поселка Нижняя Мактама.
В ГУ МЧС России по РТ сообщили, что произошел разлив водонефтяной эмульсии с содержанием 2% нефти из устья скважины. Площадь разлива составила 480 квадратных метров, в том числе 30 «квадратов» в реке Мактаминка. На реке организована временная нефтеловушка, отсечена земляным валом.
Объем вытекшей водонефтяной эмульсии составляет 50 кубических метров, что в пересчете составляет 800 кг нефти.
Специалисты снимают грунт и вывозят в Набережные Челны для утилизации. Завершить работы планируют к 17 декабря.
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