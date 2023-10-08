В Татарстане произошел пожар на электроподстанции, угрозы отключения электричества нет

Сегодня в 09.58 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Новошешминском районе у села Слобода Архангельская в овраге горело масло внутри здания электроподстанции. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве отметили, что электроподстанция обесточена, угрозы распространения пожара нет.

Пожарные подразделения в 11.14 ликвидировали открытое горение на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет. Жилые дома и социально значимые объекты под отключение электричества не попали.

Причина пожара уточняется.