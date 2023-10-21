В Татарстане проинспектировали ход благоустройства водохранилища и строительства манежа

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Татарстане члены партии «Единая Россия» продолжают контролировать работы на объектах, возводимых по народной программе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отделения партии.

В частности, в Буинском районе глава муниципалитета Ранис Камартдинов и его соратники посетили древнее татарское кладбище, которое сейчас благоустраивают.

«Наша задача — сохранить память поколений. <…> Уделяем внимание старым могилам, их устанавливают на небольшие тумбы. В этом году облагораживаются могилы известных религиозных деятелей, имамов, меценатов. Здесь же появятся 15 стендов с их биографиями <…>. Это будет мемориальный комплекс в древней части. Татарскому кладбищу, по оценкам историков, более 500 лет», — пояснил он.

Работы на старинном кладбище ведутся в основном на средства благотворителей. Предполагается, что мемориальный комплекс будет открыт к весне 2024 года.

Единороссы также осмотрели отремонтированные Дом культуры — театр и детскую школу искусств. В будущем театре монтируют сценическое оборудование, а в детской школе искусств определились с дизайном. Также приводят и городской тоннель, который начал обрушаться.

В Альметьевске же партийцы проверили ход благоустройства городского водохранилища. Руководитель фракции «Единой России» в Совете Альметьевска Николай Бочкарев, исполнительный секретарь местного отделения партии Лилия Миннеханова и молодогвардейцы ознакомились с ходом строительства первой очереди.

Ранее Нефтеград представил проект благоустройства набережной водохранилища от улицы Бигаш до ипподрома на всероссийский конкурс и стал победителем, выиграв грант в 106 млн рублей на проведение работ. Завершена реорганизация входа на территорию моста. Строители оборудовали спуск к воде, кольцевую беговую и велодорожку, парковочные места, круглогодичные павильоны, кафе. Будет предусмотрен и прокат сапбордов и велосипедов.

«Работа поражает своей масштабностью. Уже в следующем году будет реализовываться вторая очередь проекта, а по плану к концу 2024 года уже можно будет отдыхать у благоустроенного водохранилища. <…> Мы с коллегами и в дальнейшем будем внимательно следить и оценивать качество работ <…>», — заметила Лилия Миннеханова.

В Апастовском районе партийный десант во главе с руководителем муниципалитета Айратом Зиганшиным осмотрел элеваторный комплекс «Весна» рядом с селом Бурнашево. Монтируется зерносушильный комплекс, планируется установка зерноочистительного оборудования. Тут можно просушивать и очищать до 50 тонн зерна в час, емкость склада составляет 5 тонн.

«Новые предприятия АПК — это новые рабочие места и новые поступления в бюджет, что позволяет нам развивать наш район», — заметил Айрат Зиганшин.

Кроме того, в Апастовском районе в рамках народной программы ремонтируются и строятся еще несколько социальных объектов, которые посетили партийцы. Это крытый футбольный манеж «Гран Тау» с каркасно-тентовым покрытием размерами 20 на 40 метров — он строится по федеральной программе и сможет вмещать до 30 человек одновременно. А также 24-квартирный дом, который возводится по республиканской программе социальной ипотеки.

Аналогичный спортивный манеж «Алга» возводится и в Азнакаево. Ход строительных работ оценили местные партийцы, в том числе глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин. В Татарстане в этом году строят сразу несколько манежей и спортплощадок.

В Тюлячинском районе единороссы во главе с руководителем муниципалитета Назипом Хазиповым побывали в молодежном центре «Олимп», построенном по народной программе. Сейчас в здании благоустраиваются помещения и устанавливают оборудование. Объект проходит итоговую проверку Госстройнадзора РТ.

В трехэтажном здании разместят детские и молодежные организации: центр молодежных формирований «Форпост», Тюлячинское отделение «Движения первых», центр «Юнармии», группы детского творчества, музыкальную школу и библиотеку. Объект начали возводить в феврале.

В свою очередь в Нижнекамском районе появится очередной фельдшерско-акушерский пункт — в селе Кулмакса (он будет обслуживать 174 человека). ФАП уже возведен, пока идет подключение коммуникаций. Все этапы работ контролируют депутаты Елантовского сельского поселения Владимир Лебедев и Ирина Минеева.